Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice la autoridad meteorológica

Panamá ha empezado a experimentar condiciones de calentamiento propias del fenómeno de El Niño que podrían mantenerse por lo que resta del año, informó este martes la autoridad meteorológica nacional.

Debido a El Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno.

Durante El Niño, Panamá "puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca", señaló el Imhpa.

Al mismo tiempo, "algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia", agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía.

El Imhpa llamó a las autoridades y a los sectores productivos a adoptar medidas de prevención, en particular sobre el consumo del agua.