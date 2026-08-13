Panamá descarta víctimas en un ataque de EEUU a un buque en Oriente Medio

La Autoridad Marítima de Panamá descartó víctimas en la tripulación de un buque de bandera panameña atacado por el ejército de Estados Unidos cuando intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses.

La víspera un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación "ignorara" las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom.

Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio.

La entidad precisó en un comunicado que el ataque se registró a 71 millas náuticas (114 km) de la costa de Pakistán y la compañía operadora informó que "no se reportan heridos entre los 17 tripulantes ni contaminación ambiental" por el incidente.

La autoridad panameña no hizo mención que el ataque fue perpetrado por una aeronave estadounidense.

No obstante, hace un llamado a los buques con bandera panameña a "extremar las medidas de seguridad y vigilancia", evaluar la condiciones de navegación y los protocolos internacionales de protección marítima ante "la inestabilidad en la región".

Según el Centcom, hasta el martes se han desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco y han abordado otros dos.

Irán ha exigido que Estados Unidos ponga fin al bloqueo de puertos como parte de sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es clave para el transporte de petróleo y gas mundial. El tráfico se desplomó debido a los ataques de Teherán contra barcos en la zona.