Nacionales

Panamá deporta y expulsa a 35 ciudadanos nicaragüenses

Panamá deporta y expulsa a 35 ciudadanos nicaragüenses
ML | Las personas expulsadas.
Redacción Web
29 de septiembre de 2026

Un total de 35 ciudadanos nicaragüenses abandonaron Panamá este martes 29 de septiembre, tras procesos de deportación y expulsión ejecutados por el Servicio Nacional de Migración (SNM) desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert.

De acuerdo con Migración, 28 personas fueron deportadas y siete expulsadas por diferentes causas, entre ellas evasión de puestos de control migratorio, estancia irregular, reingreso irregular al país luego de una deportación, amenazas contra la seguridad colectiva o el orden público, falsificación de documentos y hurto.

El SNM señaló que los procedimientos forman parte de las labores de verificación y control migratorio que se mantienen en diferentes puntos del territorio nacional, incluidos puestos fronterizos, terminales aéreas y recorridos de campo.

Tags:
Migración
|
Nicaragua
|
expulsión
|
deportación
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR