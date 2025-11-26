Panamá deporta a 33 colombianos

En una nueva misión de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros, 33 colombianos fueron enviados a su país de origen desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) detalló que 28 personas fueron deportadas producto de faltas administrativas establecidas en la Ley Migratoria de la República de Panamá, entre ellas, 27 hombres y seis mujeres; que viajaron a su país de origen.

De estos, cinco ciudadanos fueron expulsados con antecedentes relacionados con tráfico internacional de drogas, así como tráfico y porte ilegal de armas, conductas que los vinculan a actividades del crimen organizado y que representan una amenaza para la seguridad pública y el orden interno del país.