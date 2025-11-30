Panamá, Costa Rica y Brasil proponen control internacional para el comercio de perezosos de dos dedos

Panamá, Costa Rica y Brasil presentaron de manera conjunta la Propuesta 11, enfocada en incluir a los perezosos de dos dedos (Choloepus didactylus y Choloepus hoffmanni) en el Apéndice II de CITES, con el fin de establecer controles para la exportación de especímenes, partes, productos, subproductos y derivados, en la Vigésima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP20) de la Convención CITES.

La intención surge por el aumento en la extracción y demanda internacional de Choloepus didactylus, especie que no se distribuye en Panamá, pero cuya similitud con Choloepus hoffmanni puede generar riesgos asociados a transacciones no autorizadas o desvíos hacia ejemplares panameños.

Por esta razón, los tres países consideran pertinente incluir a ambas especies dentro de la propuesta, informaron en el foro mundial donde se analizan temas vinculados al comercio internacional de especies de fauna y flora, ante los delegaciones de más de 180 países presentes en Samarcanda, Uzbekistán.

Erick Núñez, jefe nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), señaló que, “La protección de los perezosos de dos dedos requiere atención coordinada entre los países que comparten su distribución.

La incorporación de estas especies al Apéndice II permitirá aplicar controles que ordenen el comercio internacional y contribuyan a evitar presiones que puedan afectar sus poblaciones”.

Con apoyo técnico de organizaciones internacionales se explicó la situación actual y se invitó a los países participantes a revisar los alcances de la propuesta, cuya discusión formal está prevista para la próxima semana.