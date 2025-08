Panamá contará con un nuevo programa para fortalecer la investigación y la innovación oncológica

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) firmaron un convenio de colaboración para implementar el Programa Ciencia contra el Cáncer (PC3).

Conforme al reporte, se trata de una iniciativa conjunta con el objetivo de promover la investigación e innovación oncológica para que contribuya en la generación de evidencia aplicable a la formulación de políticas y mejora en la toma de decisiones respecto a la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer en Panamá.

El secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; el director general de la CSS Dino Mon Vásquez y el ministro de salud, Fernando Boyd Galindo, fueron los firmantes del instrumento legal, que permitirá el trabajo en red de las tres instituciones.

El secretario nacional de la Senacyt mencionó que, en octubre de 2024, la bancada independiente VAMOS hizo una contribución sin precedentes, donando B/.6,000.000.00 (6 millones de balboas) del subsidio postelectoral a la Senacyt, para apoyar proyectos estratégicos en salud e innovación tecnológica, con énfasis especial en un nuevo programa de cáncer.

“Hoy damos un paso firme hacia ese objetivo. Con la firma de este convenio de colaboración entre la Senacyt, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, lanzamos oficialmente el Programa Ciencia contra el Cáncer (PC3). La Senacyt destinará B/.4,000.000.00 (cuatro millones de balboas) entre 2025 y 2029 para este programa”, dijo Ortega Barría.

Se detalló que el 17% de las muertes en Panamá son ocasionadas por el cáncer, siendo la primera causa de muerte. Cada año se registran aproximadamente 7,768 nuevos casos, 14 casos nuevos y 7 muertes diarias, lo que representa un grave problema de salud pública. Entre los tumores malignos más prevalentes están el de mama, próstata, cuello uterino, colon y estómago. Adicionalmente, el 45.8% de las muertes por cáncer son prematuras, afectando a la población en edad productiva y contribuyendo a la pérdida de capital humano.

Por su parte, el director general de la CSS, dijo “el Programa Ciencia contra el Cáncer (PC3) representa ese nuevo camino. Y estamos orgullosos de ser parte de él. Porque no hay salud pública moderna sin ciencia. Y no hay respuesta eficaz sin alianzas. Este convenio refleja el verdadero espíritu de lo que debemos ser como país: una red de instituciones que no compiten entre sí, sino que colaboran por el bien común”.

“En concreto, la Caja de Seguro Social contribuirá con lo mejor que tiene: sus centros hospitalarios, equipos de salud, su red nacional de atención y su convicción profunda de que la salud no es un privilegio, sino un derecho”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Salud, Boyd Galindo señaló que “el ancla será la creación de un Consorcio Nacional de Ciencia Contra el Cáncer que reúna a todas las entidades: Minsa, CSS, Senacyt, Indicasat AIP, universidades, redes hospitalarias e iniciativas internacionales”.

A partir de la firma del convenio, se conformará un Consorcio de Investigación contra el Cáncer, sin fines de lucro, integrado por representantes de la Senacyt, del Minsa, la CSS y otros actores estratégicos.