Panamá acumula 63 fallecidos por influenza y más de 7,000 casos de dengue en lo que va de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, presentó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 33 (del 16 al 22 de agosto de 2026), el cual refleja una reducción en los casos de enfermedades de notificación obligatoria a nivel nacional, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Respecto a la influenza, la jornada sumó dos fallecimientos, con lo que la cifra acumulada anual ascendió a 63 defunciones, de las cuales el 57.1 % corresponde a hombres y el 61.9 % a adultos mayores de 65 años o más. Las autoridades destacaron que el 98.4 % de los fallecidos no contaba con la vacuna de la temporada actual y que el 82.5 % presentaba factores de riesgo o comorbilidades.

Por su parte, las infecciones respiratorias mostraron un comportamiento a la baja: el síndrome gripal contabilizó 741 casos en la semana, para un acumulado de 28,441 en 2026, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) registraron 482 nuevos diagnósticos, elevando la cifra acumulada del año a 13,379 personas afectadas.

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores, el dengue encabeza las estadísticas con 7,086 contagios acumulados, de los cuales 6,172 corresponden a la variante sin signos de alarma, 874 presentan signos de alarma y 40 se clasificaron como graves.

Durante la misma semana, la malaria reportó 11 casos nuevos (acumulando 5,186), la leishmaniasis sumó 42 (acumulado de 1,762) y el chikungunya registró dos casos (acumulado de 6).Otras afecciones mantuvieron estabilidad o nula incidencia en la semana evaluada: la fiebre por hantavirus notificó un caso (19 acumulados) y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus no registró contagios (16 acumulados).

De igual manera, se mantuvieron sin nuevos reportes el zika (1 caso acumulado), la enfermedad por el virus Oropouche (19 acumulados), la leptospirosis (39 acumulados), la viruela símica o mpox (8 acumulados) y el gusano barrenador en humanos (85 acumulados).