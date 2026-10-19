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Padres y docentes recomiendan módulos para terminar el año

Buscan mantener continuidad educativa mientras se determina qué planteles ofrecen condiciones seguras para retornar

Padres y docentes recomiendan módulos para terminar el año
ML | Vista de un salón de clases en Veraguas con pocos daños estructurales.
Padres y docentes recomiendan módulos para terminar el año
Padres y docentes recomiendan módulos para terminar el año
Gina Arias Rivera
19 de octubre de 2026

Tras el sismo del pasado 9 de octubre, padres de familia y gremios docentes plantean alternativas para continuar el año escolar sin poner en riesgo a estudiantes y educadores, mientras avanzan las evaluaciones de los centros educativos afectados.

Luis Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), pidió declarar una emergencia escolar y propuso implementar la educación a distancia durante el resto del año lectivo. “Nuestra sugerencia al ministro de Educación es que se implemente la educación virtual y a distancia, mediante guías y módulos”, señaló.

El dirigente magisterial Humberto Montero también pidió evaluaciones estructurales rigurosas, realizadas por profesionales idóneos, al advertir que muchas escuelas tienen más de 50 años y ya presentaban problemas antes del terremoto.

Por su parte, Rosendo Botello, de la Confederación Nacional de Padres de Familia, planteó “distribuir módulos o establecer jornadas semipresenciales para entregar y retirar materiales, según las condiciones de cada región”.

Ariel Hughes, presidente de Anpafa, aclaró que los padres no rechazan el retorno presencial, pero exigen garantías: “El retorno presencial no puede decidirse de manera generalizada sin evaluaciones técnicas por plantel”. Por su parte, Meduca anunció que el 21 de octubre comenzarán las clases de manera progresiva en los centros educativos operativos de 12 regiones. En el resto de las escuelas se mantendrán diferentes modalidades.

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