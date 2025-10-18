Organizaciones exigen acciones urgentes ante aumento de femicidios en Panamá

La Alianza de Mujeres de Panamá, junto a diversas organizaciones aliadas, emitió un enérgico llamado a la acción al Gobierno, exigiendo el cumplimiento de las leyes y el cese de lo que califican como una “violencia institucional” ante el alarmante aumento de femicidios en el país.

Las organizaciones, que impulsaron los Pactos Mujeres, Desarrollo e Igualdad desde 1993, priorizan las siguientes exigencias:1. Fortalecer el Ministerio de la Mujer: “Exigimos fortalecer los recursos y estructuras del Ministerio de la Mujer para que pueda desarrollar plenamente su rol de coordinación interinstitucional” con el Ministerio Público, Policía Nacional, Órgano Judicial y demás entidades.

2. Investigación de Omisiones: Solicitan una investigación exhaustiva de los funcionarios involucrados en cada caso de violencia. Si se verifica “una atención inadecuada o la omisión de sus funciones”, esto debe ser objeto de una “sanción inmediata” por constituir una violación directa a los derechos humanos.

La entidad indicó que, según los datos del Ministerio Público, en julio de 2024 se cometieron tres femicidios; al cierre del año, las cifras resultaron aún más preocupantes: 23 femicidios, nueve tentativas de femicidio y 26 muertes violentas.

Asimismo, agregaron en un comunicado que durante 2025, de enero hasta la fecha, las cifras reflejan 14 femicidios, nueve tentativas de femicidio y 15 muertes violentas, evidenciando un desamparo que califican de ignominioso. Las agrupaciones consideran que “Panamá está sumida en la regresividad de los derechos humanos, especialmente los de mujeres y niñas, lo que lleva a calificar al Estado como feminicida”.

Ante esta situación, exigen fortalecer los recursos y estructuras del Ministerio de la Mujer para que pueda desempeñar plenamente su rol de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Órgano Judicial y otras entidades competentes, garantizando la implementación efectiva de leyes y normas de protección contra la violencia hacia las mujeres.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a desarrollar empatía y solidaridad, instando a acudir en auxilio de las mujeres víctimas de violencia. “Ser espectadores de un crimen nos hace no solo perder humanidad, sino que nos convierte en cómplices”, advirtieron.

Además, invitaron a todas las organizaciones de mujeres a nivel nacional a realizar acciones de prevención, denuncia y movilización ante las autoridades para mostrar fuerza ciudadana y poner un alto a esta escalada feminicida en el Estado panameño.