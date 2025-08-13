Ordenan detención provisional para alías “Perro” por tentativa de homicidio en Arraiján

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, consiguió la detención provisional de un hombre apodado “Perro”, por el delito contra la Vida e Integridad Personal, en la modalidad de tentativa de homicidio, en perjuicio de un ciudadano de 31 años de edad, confirmaron del Ministerio Público.

El hecho ocurrió el 10 de agosto de 2025, aproximadamente a las 10 de la mañana, en el sector de La Cristal, ubicado en el corregimiento de Arraiján Cabecera, próximo a la Junta Comunal, cuando un hombre acompañado por otros dos sujetos, aun por identificar, realizaron múltiples disparos a la víctima.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.