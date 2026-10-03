Ordenan detención provisional a dos hombres por presuntos homicidios en Samaria

Dos hombres quedaron bajo detención provisional por su presunta vinculación con distintos casos de homicidio registrados en San Miguelito, luego de las audiencias realizadas a solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Uno de los imputados enfrenta cargos por homicidio y tentativa de homicidio por un hecho ocurrido el 4 de abril de 2026, en el sector de Don Bosco, Samaria, donde dos ciudadanos resultaron afectados. El hombre fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento realizada en Samaria, corregimiento de Belisario Porras.

El segundo caso corresponde a un homicidio ocurrido el 10 de agosto de 2026, en el sector 4 de Samaria. El sospechoso fue aprehendido mediante un allanamiento efectuado en Panamá Oeste y posteriormente llevado ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía solicitó la detención provisional para ambos imputados, argumentando riesgos procesales relacionados con el peligro para la sociedad y, en uno de los casos, para las víctimas sobrevivientes, además de la gravedad de los delitos investigados.