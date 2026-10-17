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Ordenan 30 días de arresto a persona sorprendida vandalizando bienes públicos en Juan Díaz

Ordenan 30 días de arresto a persona sorprendida vandalizando bienes públicos en Juan Díaz
ML | Arresto por la Policía.
Redacción Web
17 de octubre de 2026

Una persona sorprendida mientras vandalizaba bienes públicos en el corregimiento de Juan Díaz recibió una medida de 30 días de arresto, luego de que el caso fuera remitido a la justicia comunitaria de paz.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, informó que el equipo de la Junta Comunal sorprendió a la persona en flagrancia y dio aviso a las autoridades para que se atendiera el caso.

Entre los daños reportados figuran afectaciones a las luminarias de los puentes peatonales y a la parada ubicada en el parque Eleodoro Patiño.

Bernal señaló que el deterioro de las paradas y las luces de los puentes peatonales afecta la seguridad y el bienestar de las personas que utilizan estos espacios públicos.

Además de la medida de arresto, se coordinó con centros especializados en atención a las adicciones para facilitar el acceso de la persona a un tratamiento una vez concluya el periodo establecido.

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