Operativos policiales dejan 132 aprehendidos y el decomiso de siete armas de fuego

La Policía Nacional informó que, aprehendió a 132 personas en las últimas 24 horas en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe policial, 91 personas fueron capturadas por oficio, 33 por faltas administrativas, cinco en flagrancia y tres por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

Asimismo la entidad señaló que, en coordinación con el Ministerio Público, las unidades policiales realizaron 68 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de siete armas de fuego, 635 municiones, ocho proveedores y B/. 4,555.00 en efectivo. Además, fueron recuperados tres vehículos y 42 semovientes que mantenían denuncias por robo y hurto.

En materia de tránsito, la Policía Nacional señaló que fueron impuestas 693 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las faltas más recurrentes destacan 213 por exceder los límites de velocidad, 25 por luces inadecuadas, nueve por conducir con licencia vencida y cinco por embriaguez comprobada. También se informó que 42 vehículos fueron removidos con grúa.

Durante la jornada se registraron 61 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de seis personas lesionadas, según el reporte oficial de la Policía Nacional.