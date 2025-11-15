Operativos de las últimas 24 horas dejan 236 aprehendidos

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional (PN) aprehendió a 236 personas, en acciones operativas a nivel nacional, en el marco del Plan Firmeza. Informaron desde la institución que de estas aprehensiones, 177 fueron por oficio, 33 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Asimismo, destacaron que se realizaron 111 diligencias de allanamiento, se incautaron 27 municiones y B/. 22.00 en efectivo. También se incautaron dos vehículos.

En tanto en materia de tránsito, detallaron que se colocaron 826 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 120 por exceso de velocidad, 41 por luces no adecuadas, 13 hablar por celular y 20 por licencias vencidas. Unos 33 vehículos fueron removidos con grúas.