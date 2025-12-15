Operación “Wagram”: Decomisan $4,700 y siete armas de fuego en Tocumen

Este lunes, 15 de diciembre, fueron incautadas siete armas de fuego y diversos componentes de armamento que, según las investigaciones, tenían como finalidad ser comercializados a miembros de una organización criminal, informaron las autoridades panameñas.

De acuerdo con las autoridades y los indicios recabados, las armas incautadas son ilegales y proceden de Estados Unidos.

En la diligencia, realizada a través de la operación “Wagram”, se logró la aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado a estos hechos; además del arsenal de armas, se decomisaron 4,700 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada y se presume es producto de transacciones ilícitas, indicaron en un comunicado del Ministerio Público (MP).

Las autoridades destacaron que el sospechoso capturado en esta operación posee antecedentes penales que datan del año 2018, relacionados con delitos de posesión agravada de armas y tráfico de drogas.

El aprehendido será puesto a disposición de un Juez de Garantías para las audiencias de control de legalidad, imputación de cargos y la respectiva solicitud de medidas cautelares.

Personal de la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fueron los encargados de la operación.