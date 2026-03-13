Operación Vaquero deja 19 aprehendidos por presunto hurto pecuario en Los Santos y Herrera

Un total de 19 personas fueron aprehendidas durante la Operación Vaquero, desarrollada por la Policía Nacional de Panamá en conjunto con el Ministerio Público de Panamá, con el objetivo de desarticular un grupo presuntamente vinculado a delitos de hurto pecuario en las provincias de Los Santos y Herrera.

Durante la acción operativa se ejecutaron 20 diligencias de allanamiento en las que participaron 172 unidades policiales. Como resultado, fueron aprehendidas 19 personas, 17 hombres y dos mujeres. todas con oficios emitidos por las autoridades competentes.

El operativo fue liderado por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el procurador general de la Nación, Luis Gómez, quienes coordinaron las acciones interinstitucionales dirigidas a combatir este delito que afecta al sector agropecuario.

Las diligencias también se realizaron en tres instituciones públicas: el Municipio de Pesé, el Municipio de Las Tablas y el Instituto Superior Agropecuario de Divisa, como parte de las investigaciones para recabar indicios relacionados con la presunta actividad delictiva.

Según las autoridades, la Operación Vaquero surge de investigaciones iniciadas en 2024, tras múltiples denuncias por hurto pecuario en la región. Las pesquisas permitieron vincular al menos siete eventos de este delito con las personas investigadas, lo que dio paso al operativo coordinado para ubicar a los sospechosos y ponerlos a órdenes de las autoridades judiciales.