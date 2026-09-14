Operación “Poseidón”: 12 detenidos e incautación de bienes tras 48 allanamientos en 4 provincias

Doce personas detenidas, así como la incautación de ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas, es el resultado de la operación 'Poseidón', desplegada por la Procuraduría General de la Nación contra una organización criminal que operaba a escala nacional y transnacional.El operativo fue ejecutado por las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), tras una investigación iniciada en 2021.A la agrupación se le investiga por la presunta comisión de delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidios, tentativas de homicidio y posesión ilícita de armas de fuego.En total se realizaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.Las autoridades informaron que los aprehendidos y las evidencias quedaron a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.