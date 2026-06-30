Operación Mamba deja seis detenidos en Colón

Este martes 30 de junio seis personas fueron capturadas durante la operación Mamba desarrollada en la provincia de Colón, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, entre los detenidos figuran dos personas requeridas por el delito de lesiones personales y un presunto agresor sexual. Los otros aprehendidos son solicitados por los delitos de posesión ilícita de arma de fuego y violencia doméstica.

Durante el operativo también se decomisó un arma de fuego con su respectivo proveedor y municiones.

Los ciudadanos e indicios fueron remitidos a órdenes de las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones.