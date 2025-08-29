Operación Génesis: Capturan una mujer en el aeropuerto de Tocumen

Este viernes, 29 de agosto, en el aeropuerto de Tocumen, fue capturada una mujer por el delito de blanqueo de capitales.

La detención se dio como parte de la Operación Génesis, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).

La aprehensión la efectuó personal de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada con unidades de la Policía Nacional (PN).

El martes, 26 de agosto, como parte de esta operación se logró la aprehensión de tres personas vinculadas a los hechos investigados y la ubicación de dinero en efectivo por el orden de los 130,664.56 dólares, además de la retención en entidades bancarias de la suma de 556,509.32 dólares.

Asimismo, se incautaron 11 apartamentos, dos residencias y dos vehículos, con un valor aproximado de 2.8 millones de dólares.La Operación Génesis incluyó 26 allanamientos, en los cuales se recolectaron indicios relacionados con la investigación, entre ellos equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor.