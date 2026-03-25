Operación “Cohesión”: Tres personas aprehendidas por estafa

Este miércoles 25 de marzo, en el marco del desarrollo de la operación “Cohesión”, fueron aprehendidas tres personas requeridas por el delito de estafa, informaron de la Policía Nacional (PN).

Las diligencias se realizaron en distintos puntos del país, específicamente en el distrito de San Miguelito, el sector de Las Garzas y en San Martín, corregimiento de 24 de Diciembre.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas figuran como propietarias de cuentas bancarias que habrían sido utilizadas para recibir dinero proveniente de actividades fraudulentas.

Los aprehendidos fueron trasladados ante las autoridades competentes para los trámites correspondientes.