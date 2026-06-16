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Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos

Miles de dólares en efectivo, un centenar de armas, municiones y sustancias ilícitas en las cárceles

Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos
Cortesía | decenas de teléfonos celulares decomisados en una requisa en el Centro Penitenciario, de la provincia de Chiriquí.
Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos
Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos
Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos
Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos
Redacción
16 de junio de 2026

Las autoridades panameñas intensificaron los operativos de control en distintos centros penitenciarios del país mediante las operaciones Cerrojo y Armagedón/Cerrojo, logrando el decomiso de armas de fuego, sustancias ilícitas, dinero en efectivo, equipos de comunicación y miles de artículos prohibidos.

Las intervenciones fueron ejecutadas por unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública.

En el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, donde participaron 1,500 unidades de la Fuerza Pública, se decomisaron ocho armas de fuego, 50 municiones, 39 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas, 124 teléfonos celulares y más de 1,600 artículos prohibidos.

Mientras tanto, en el Centro Penitenciario de Chiriquí, las autoridades incautaron 319 envoltorios de presunta droga, 276 celulares, 947 tarjetas SIM, 31 pesas digitales y 100 galones de bebidas fermentadas, además de diversas armas blancas y otros artículos prohibidos.

En el Complejo Penitenciario La Joyita, durante el primer día de la Operación Armagedón/Cerrojo, se decomisaron seis armas de fuego, más de 60 municiones, 336 celulares, cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi y más de B/.9,800 en efectivo. También fueron ubicadas 332 evidencias relacionadas con presuntas sustancias ilícitas y 2,740 artículos prohibidos.

Por su parte, en el Centro Penitenciario de Penonomé, las requisas permitieron hallar 167 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas, B/.4,282.50 en efectivo, 78 celulares y 1,146 artículos prohibidos.

Las autoridades destacaron que estos operativos buscan reforzar el control penitenciario, prevenir actividades criminales desde los centros de reclusión y garantizar la seguridad dentro y fuera de las cárceles.

Totalidad

Durante los allanamientos se decomisaron cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi, 947 tarjetas SIM, más de B/.14,260 en efectivo y miles de artículos prohibidos en los distintos centros penitenciarios intervenidos.

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Las acciones se desarrollan conforme a la ley y a los protocolos establecidos, así lo informó la Policía Nacional
Traslados de reos a Coiba

ml | Al tiempo que se refuerza la seguridad en las cárceles, el Ministerio de Seguridad Pública informó sobre el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba.

El Ministerio de Seguridad explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer el control sobre cabecillas de organizaciones criminales y reducir su capacidad de incidencia y articulación delictiva en los centros de reclusión y que el traslado se hizo según dictan las normas.

Cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi, además de una suma superior a B/. 9,800 se halló en La Joyita
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