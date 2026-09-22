Operación Centinela: investigan a cuatro personas por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual

Cuatro personas han sido conducidas durante la Operación Centinela, desarrollada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta vinculación a investigaciones relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual.

Los allanamientos, realizados desde la madrugada, también permitieron el decomiso de equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis para determinar si contienen material relacionado con las investigaciones, informó el Ministerio Público.

Las diligencias tienen como objetivo ubicar y aprehender a personas presuntamente vinculadas con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, indicó el Ministerio Público.

En el operativo participan unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial e Interpol Panamá, con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la organización internacional Our Rescue, de acuerdo con la información oficial.

La Operación Centinela forma parte de las acciones dirigidas a combatir delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, señaló el Ministerio Público.

Las personas conducidas quedarán a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones y se determina lo que corresponda conforme al debido proceso.