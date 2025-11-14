Observatorio Panameño contra la Violencia de Género realiza última reunión de 2025

El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género realizó su sexta reunión de cierre del año 2025. Durante la sesión, las participantes llevaron a cabo la elaboración y planificación del Plan de Trabajo para el año 2026, tomando en consideración un enfoque de interseccionalidad para la prevención de la violencia contra las mujeres y la defensa de sus derechos.

Alessandra Chena, directora de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo y líder del Observatorio, destacó los avances alcanzados durante el año entre los logros que se destacan: Los proyectos sobre sensibilización y la promoción de relaciones basadas en el respeto en los temas Noviazgo Saludable y Noviazgo Violento, dirigidos a la comunidad estudiantil. Llegamos a más de 350 jóvenes de escuelas públicas y privadas.

Para el próximo año, el principal reto es abarcar una mayor cantidad de escuelas, tanto en la capital como en el interior del país”, señaló Chena.

El Observatorio reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones formativas y preventivas que contribuyan a la erradicación de la violencia de género, fortaleciendo alianzas y ampliando su alcance territorial en 2026.