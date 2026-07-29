Nuevas pruebas en el caso Rita Wald tras declaración de Garzola

La Fiscalía Superior de Descarga del Ministerio Público informó sobre los avances en la investigación por la desaparición de la estudiante Rita Wald, luego de que Emilio Garzola rindiera una indagatoria el pasado 27 de julio, misma que se extendió por aproximadamente seis horas.

La fiscal superior de descarga, Geomara Guerra, explicó que el proceso se desarrolla bajo las normas del sistema inquisitivo, debido a que la investigación se inició bajo ese modelo procesal y posteriormente tuvo modificaciones hacia un sistema inquisitivo mixto.

“Las reglas del procedimiento son diferentes a las del Sistema Penal Acusatorio. Por ello, al ingresar al país, el señor Emilio Garzola no compareció a una audiencia, sino que fue sometido a una indagatoria, tal como establece el procedimiento”, precisó la fiscal.

Guerra señaló que, tras esta diligencia, el Ministerio Público practicará las pruebas solicitadas por la defensa, además de aquellas que surjan durante el desarrollo de la investigación. Una vez concluida esta etapa y dentro de los plazos establecidos por la ley, la Fiscalía presentará su solicitud ante el tribunal que determinará si existen méritos para un llamamiento a juicio.

No obstante, aclaró que antes debe agotarse la fase sumarial. La funcionaria también indicó que los familiares de Rita Wald han permanecido atentos al desarrollo del proceso y han mantenido una estrecha colaboración con la Fiscalía.