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Nueva ruta aérea fortalece conexión con Colombia

Nueva ruta aérea fortalece conexión con Colombia
Nueva ruta aérea fortalece conexión con Colombia
Redacción Web
03 de octubre de 2026

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó sobre la puesta en marcha de la nueva ruta internacional Montería-Panamá, operada por la aerolínea estatal colombiana SATENA, con tres vuelos semanales.

La nueva conexión busca ampliar las opciones de transporte aéreo entre Panamá y Córdoba, Colombia, y generar oportunidades para el turismo, el comercio y el intercambio económico entre ambos países.

El lanzamiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Los Garzones, con la participación de autoridades de Panamá, Colombia y representantes de SATENA.

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