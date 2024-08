“No se privatizará la CSS”

ml | Dino Mon afirmó que “cuando a mi me pasan un currículum, no importa si es de un diputado, siempre y cuando la persona tenga las características correspondientes va a ser evaluada, va a pasar al departamento de recursos humanos de la institución, con la idea de mapear esos perfiles” para los puestos. Agregó que “si es una persona valiosa seguramente se contratará, no importa si la recomendación es de un diputado o un panameño de a pie, y no me digan para qué puesto irá la persona, porque si lo hacen eso me demuestra que creen que no tengo la capacidad”.