Niegan fianza a ciudadano asiático solicitado en extradición por autoridades chinas

Un Tribunal de Apelaciones declaró legal la aprehensión de un ciudadano de origen asiático requerido en extradición por la República Popular China, informó la Procuraduría General de la Nación.

Según el reporte, la decisión fue adoptada de forma unánime tras una solicitud presentada por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

Además de legalizar la aprehensión, el tribunal ordenó la detención provisional del ciudadano con fines de extradición, mientras avanza el proceso solicitado por las autoridades chinas.

De acuerdo con la Procuraduría, el extranjero es requerido para ser procesado por el presunto delito de apropiación ilícita de bienes de una entidad, mediante abuso del cargo.

Durante la audiencia, el Tribunal de Apelaciones también decretó la aprehensión provisional de los bienes que se encontraban en posesión del requerido y rechazó la solicitud de fianza de excarcelación presentada por su defensa.

El Ministerio Público indicó que la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales continuará con el trámite correspondiente dentro del proceso de extradición solicitado por la República Popular China.