Nave con bandera panameña es atacada por dron militar ruso en puerto de Odesa

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se mantiene al tanto y monitoreando un incidente que afectó a una nave con bandera panameña mientras se encontraba atracada en el puerto de Odesa, en Ucrania.

En un comunicado oficial, la AMP señaló que, en su calidad de responsable del Registro de Buques de Panamá, “está al tanto y monitoreando el incidente que ha afectado a una nave de su bandera”.

De acuerdo con la información preliminar recibida por la Dirección General de Marina Mercante, la entidad detalló que “la nave de pasajeros / carga rodada fue atacada por un dron militar, mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa, Ucrania”.

La Autoridad Marítima de Panamá precisó que, pese al ataque, “afortunadamente no se registraron heridos”.

Asimismo, informó que “ha activado de inmediato sus protocolos para este tipo de casos, a través de las oficinas pertinentes”, como parte del seguimiento al incidente.