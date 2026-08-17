Naturgy despliega más de 350 operarios para reparar la red eléctrica afectada por las tormentas

Informamos a nuestros clientes que continuamos atendiendo las afectaciones al suministro eléctrico ocasionadas por las fuertes Iluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento registradas durante los últimos días, que han provocado la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico y daños en distintos puntos de nuestra red.

Actualmente, mantenemos desplegadas unas 110 brigadas y aproximadamente 250 técnicos en campo, con el respaldo permanente de nuestro personal del Centro de Operaciones de Red y de los equipos de seguridad, logística y atención al cliente.

Las mayores afectaciones se concentran en Chiriquí, principalmente en Barú, Bugaba, Boquerón y David, así como en sectores de Veraguas, Coclé y Los Santos.

Cabe señalar que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente una advertencia por aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias de estas zonas.

Estas condiciones podrían generar nuevas incidencias y, por razones de seguridad, dificultar las labores de reparación.

Continuamos trabajando de manera ininterrumpida, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, para reparar los daños y restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.