Naturgy avanza en la construcción de un nuevo circuito eléctrico en Coclé

Naturgy continúa avanzando en la construcción del Nuevo Circuito Santa Clara Las Guías de Oriente, una obra de infraestructura eléctrica que se desarrolla en la provincia de Coclé y que ya registra un 74% de avance. El proyecto contempla aproximadamente 21 kilómetros de tendido con cable forrado 477 y busca fortalecer la capacidad de la red para atender el crecimiento de la demanda en una zona en constante expansión.

La iniciativa se ubica en un corredor donde convergen comunidades residenciales, actividades turísticas, hoteles, comercios, restaurantes, emprendimientos y servicios. Por su ubicación, el nuevo circuito está orientado a acompañar el desarrollo de la zona de playas de Coclé, uno de los destinos con mayor dinamismo económico de la provincia.

La obra también contempla la instalación de dos bancos reguladores, cada uno con capacidad de 3 x 333 KVA, y de 22 interruptores telecontrolados (ITC). Estos equipos permitirán realizar determinadas maniobras a distancia, fortalecer la supervisión de la red y facilitar una respuesta más ágil ante incidencias.

Con este proyecto, Naturgy busca contribuir a una infraestructura eléctrica más robusta, flexible y preparada para las necesidades presentes y futuras de las comunidades como El Cacao, Río Grande, La Pava, Santa Clara, El Valle, Los Llanitos, El Harino y Las Guías de Oriente, además de actividades económicas de Coclé.