Mulino viajará a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este martes 10 de marzo a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de transmisión de mando del presidente electo José Antonio Kast. El acto protocolar se realizará el miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, ubicado en la ciudad de Valparaíso.

De acuerdo con la información oficial, Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Antes de la toma de posesión, el mandatario panameño sostendrá una reunión bilateral con Kast a su llegada a Chile, encuentro que se realizará en el Palacio Cousiño.

Según se destacó, “Chile es el principal usuario del Canal de Panamá de América Latina y se encuentra entre los cinco usuarios más grandes del mundo”, lo que subraya la relevancia de la relación comercial y marítima entre ambos países.

Kast se prepara para asumir la presidencia en el Palacio de La Moneda, luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 14 de diciembre por el Partido Republicano de Chile. El dirigente sucederá en el cargo al actual mandatario, Gabriel Boric.

La ceremonia contará con la presencia de diversos líderes internacionales. Entre los asistentes confirmados figuran los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa, Yamandú Orsi, Santiago Peña, Rodrigo Chaves, Rodrigo Paz, Nasry Asfura y Luis Abinader, así como el rey Felipe VI.

También participarán el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé, y el primer ministro de Hungría, Tamás Sulyok. La Cancillería chilena informó además sobre la presencia del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, así como representantes de Italia y de la Comisión Europea.