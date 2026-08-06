Mulino viaja este viernes a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 7 de agosto a Cali, Colombia, para participar en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Según informó el Gobierno Nacional, Mulino será recibido en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y, previo al acto protocolar, sostendrá reuniones bilaterales con el mandatario colombiano y con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy.

Durante los encuentros se abordarán temas relacionados con cooperación, interconexión eléctrica, seguridad, lucha contra el crimen organizado, comercio, relaciones diplomáticas e inversiones en turismo.

El mandatario panameño estará acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

La ceremonia contará con la participación de otros jefes de Estado de la región y representantes internacionales.

Tras finalizar el acto, Mulino y su comitiva retornarán a Panamá el mismo viernes.