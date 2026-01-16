Mulino viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó hoy viernes, 16 de enero de 2026, hacia Paraguay atendiendo una invitación formal de su homólogo paraguayo, Santiago Peña, para ser testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

La firma tendrá lugar mañana sábado, 17 de enero de 2026, desde las 11:30 a.m., hora de Asunción (9:30 a.m., hora de Panamá), en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay.

Al presidente Mulino lo acompañarán el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.

Corresponderá firmar el acuerdo de asociación a los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte de Mercosur y al Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.