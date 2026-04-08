Mulino valida el Festival del Toro Guapo de Antón con nueva ley

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 516 del 7 de abril de 2026, mediante la cual se crea el Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón. Esta nueva entidad será la responsable de organizar, asegurar la celebración anual y administrar exclusivamente los recursos estatales destinados a la conservación y promoción de esta tradición.

El patronato estará integrado por representantes del MiCultura, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Municipio y el Consejo Municipal de Antón, la Junta Comunal de Antón cabecera, asociaciones cívicas regionales y un especialista en folclore designado por Cultura.

Además de los fondos establecidos por leyes anteriores, la ATP y el Municipio de Antón deberán asignar partidas anuales para su ejecución.