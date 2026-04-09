Mulino recorre puerto de Balboa y defiende operación bajo concesión temporal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este jueves un recorrido por el Puerto de Balboa, donde aseguró que la terminal opera con normalidad bajo una concesión temporal otorgada a la naviera Maersk.

Actualmente, el puerto funciona bajo una concesión de 18 meses mientras se desarrolla el proceso de licitación para un contrato definitivo, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión anterior.

Durante la visita, el mandatario recorrió el patio de contenedores y sostuvo encuentros con directivos y trabajadores. “Es una demostración de que cuando se trabaja y planifica, las cosas acontecen para bien. Hoy los puertos están funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”, afirmó.

Añadió que la operación actual refleja la capacidad local. “Esto ha demostrado al mundo entero que los panameños podemos hacer las cosas en grande y bien. El 100% del personal que está trabajando aquí es panameño”.

Mulino también indicó que el Gobierno prepara nuevas concesiones para los puertos de Balboa y Cristóbal, así como un pliego para el puerto de Margarita, con el objetivo de mejorar los ingresos del Estado.

En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por el anterior concesionario contra Maersk, el presidente sostuvo: “El Gobierno de Panamá ha cumplido con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No estamos alineados con nadie”.

Evaluaciones en el Puente de las Américas

El mandatario también se refirió a la explosión de tres tanques de combustible ocurrida bajo el Puente de las Américas, hecho en el que falleció una persona y que, según dijo, evidencia la importancia de la conectividad del país.

Indicó que la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, mientras que los aspectos administrativos son evaluados por la Autoridad Marítima de Panamá.

Actualmente, el tránsito por el puente se mantiene restringido a vehículos livianos y buses pequeños, mientras continúan las inspecciones técnicas por parte de distintas entidades del Estado.

Advertencia por buques panameños en China

Por otro lado, Mulino confirmó que Panamá ha manifestado su preocupación ante autoridades de China por la detención de buques con bandera panameña en puertos de ese país.

“Espero y tengo la confianza de que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución y en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ‘ad infinitum’, porque —más que el nombre de Panamá— está en juego la carga mundial que, obviamente, sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo; y que en alguna medida perjudica también la carga china”, declaró.