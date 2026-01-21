Mulino recibe invitación para participar en la Cumbre de Jefes de Estado en Florida

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, extendió una invitación formal al presidente José Raúl Mulino para participar en una Cumbre de Jefes de Estado que se llevará a cabo en Florida el próximo mes de febrero.

La invitación se dio durante un encuentro en el que Mulino y Rubio dialogaron sobre temas bilaterales y el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reafirmando así la estrecha relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos.

Previamente, el mandatario panameño participó este miércoles en la conferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En ella, el mandatario estadounidense abordó temas como la estabilidad económica de su país, la inflación, los precios del petróleo y el costo de los medicamentos y la vivienda.

Asimismo, Trump destacó el desarrollo de la inteligencia artificial y la importancia de la generación de energía nuclear. También se refirió a la migración ilegal, la situación de Venezuela y Ucrania, las relaciones con Canadá e Israel, y su posición sobre Groenlandia.

El presidente Mulino asistió a la conferencia junto a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Ambos mandatarios conversaron antes del evento sobre las relaciones bilaterales, con el fin de fortalecer los lazos diplomáticos entre Panamá y el país sudamericano.