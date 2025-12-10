Mulino: Premio Nobel, un simbolismo a la libertad de Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, continua con su agenda oficial en Oslo, Noruega, previo a la ceremonia donde la venezolana, María Corina Machado, será galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

En una entrevista con los medios de comunicación, Mulino se refirió al impacto de este reconocimiento internacional a la líder venezolana. Señaló que, “en la política el simbolismo juega un papel clave y calificó el Nobel como una señal de que los astros se están alineando en favor de la libertad de Venezuela”. Mulino expresó su esperanza de que la resonancia del premio continúe en los próximos días y genere repercusiones internas en ese país, al tiempo que afirmó que no hay vuelta atrás y que existe una sola ruta hacia la democracia.

En cuanto a la posibilidad de que Panamá ofrezca asilo o una salida política a Nicolás Maduro u otros miembros de su gabinete, el presidente aclaró, que no existe nada concreto. No obstante, recordó que en el pasado hizo una oferta con el ánimo de contribuir a la solución de una crisis política internacional de gran magnitud, aunque descartó que haya actualmente algún tipo de comunicación con el gobierno venezolano.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia informaron que el mandatario fue ovacionado ayer, a su salida del hotel sede de la ceremonia del Nobel de la Paz. Ciudadanos venezolanos se congregaron a las afueras del Gran Hotel Oslo para expresar públicamente su agradecimiento por el respaldo brindado por Mulino a la causa liderada por María Corina Machado en la búsqueda del restablecimiento de la democracia en Venezuela.