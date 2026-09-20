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Mulino niega que el Gobierno impulse un proyecto minero en Cerro Colorado

Mulino niega que el Gobierno impulse un proyecto minero en Cerro Colorado
ML | El presidente José Raúl Mulino.
Redacción Web
20 de septiembre de 2026

El presidente José Raúl Mulino negó este domingo, 20 de septiembre, que exista un proyecto minero en Cerro Colorado y rechazó las versiones sobre una posible iniciativa en ese yacimiento ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé.

“He visto unas agrupaciones indígenas protestando por un proyecto minero en Cerro Colorado. ABSOLUTAMENTE FALSO!! No hay nada sobre ese tema”, escribió Mulino en su cuenta de X.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que el Congreso General Extraordinario de la comarca Ngäbe-Buglé declarara su rechazo ante la presunta posibilidad de abrir un proceso de información y consulta sobre el proyecto Cerro Colorado, que Cobre del Istmo Corp., estaría impulsando.

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