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Mulino inaugura el Centro de Especialidades Agropecuarias con 100 estudiantes becados

Mulino inaugura el Centro de Especialidades Agropecuarias con 100 estudiantes becados
ML | El presidente José Raúl Mulino en la inauguración.
Redacción Web
17 de septiembre de 2026

El presidente José Raúl Mulino inauguró este jueves 17 de septiembre el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP), que inicia actividades con 100 estudiantes becados provenientes de distintas provincias y comarcas del país.

Del total de estudiantes, el 70 % egresó de bachilleratos agropecuarios y el 30 % de bachilleratos en ciencias, con una participación equitativa entre hombres y mujeres.

El programa tendrá una duración de dos años y aplicará un modelo de “aprender haciendo”, con 40 % de formación teórica y 60 % práctica, enfocado en áreas como producción agrícola y pecuaria, agroindustria, mecanización, acuicultura y tecnologías aplicadas al sector.

La primera generación estudiará en la Ciudad del Saber. La sede principal será construida posteriormente en un terreno de 15 hectáreas donado por el Instituto Profesional y Técnico de La Pintada, en Coclé.

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