Mulino estará en Chiriquí este viernes para recorrer Tierras Altas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este viernes 6 de noviembre estará en la provincia de Chiriquí, donde realizará un recorrido por las áreas de Tierras Altas para conocer las condiciones de las carreteras que presentan afectaciones.

El mandatario hizo el anuncio durante su participación en los actos protocolares por los 123 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, celebrados este jueves en la provincia de Colón.

“Saludos a Colón, los quiero mucho, feliz de estar con ustedes hoy... de aquí tengo que viajar para Chiriquí, tengo un recorrido mañana en las áreas de Tierras Altas que las carreteras están bien afectadas”, expresó.