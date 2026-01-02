Mulino espera un mejor año para Panamá

REDACCIÓN | El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en medio de las celebraciones por el nuevo año 2026, que inició ayer 1 de enero, compartió, a través de su cuenta oficial en redes sociales (@JoseRaulMulino) un mensaje de felicitación dirigido al pueblo panameño: “Iniciamos un nuevo año con el mismo ímpetu y las mismas ganas de seguir trabajando con todo, por y para ustedes y por este bello país.

Mañana [hoy], desde la Asamblea Nacional, brindaremos nuestro mensaje a la nación, con la transparencia y el compromiso que siempre han guiado nuestro trabajo. Seguimos avanzando para que el 2026 sea un mejor año para Panamá! #ConPasoFirme”.