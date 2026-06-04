Mulino es testigo de una alianza marítima

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con la comunidad de armadores griegos y representantes del sector marítimo de alto nivel, donde expuso el plan de Panamá para fortalecer el valor de su bandera como Registro de Naves, con el objetivo de captar más clientes y posicionarse como uno de los principales competidores en el abanderamiento de embarcaciones.

Además, Mulino participó en Grecia como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre la empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. y la naviera griega Tsakos Shipping & Trading, una iniciativa que busca generar nuevas oportunidades de empleo y capacitación para marinos panameños.

El Memorando de Entendimiento establece un marco de cooperación entre Nautilus Manning Agency, S.A. y Tsakos Shipping & Trading con el propósito de facilitar el acceso de marinos panameños a plazas de trabajo a bordo de estas embarcaciones, así como promover programas de formación y desarrollo profesional en el sector marítimo.

Para este jueves, el mandatario sostendrá diversas reuniones con empresarios navieros y participará en una recepción con la comunidad marítima internacional, altos funcionarios del Gobierno helénico y del sector privado, con el fin de continuar fortaleciendo a Panamá como líder marítimo y logístico internacional.