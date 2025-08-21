Mulino, “con el cierre de la migración el estado se está ahorrando 100 millones de dólares”

El presidente José Raúl Mulino se refirió al impacto económico del cierre de la migración, destacando que el problema migratorio de Sur a Norte le costaba al presupuesto nacional unos 100 millones de dólares. Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, la eliminación de este fenómeno también generó una contracción económica a nivel local.

El mandatario explicó que existía un negocio ilegal considerable alrededor del movimiento de migrantes, el cual incluía botes que transportaban a 30 personas varias veces al día y buses que cobraban hasta 250 dólares por pasajero para llevarlos hasta Paso Canoas. Mulino señaló que este dinero, proveniente de los migrantes y en algunos casos de organizaciones internacionales, se quedaba en el país, por lo que su eliminación ha dejado un vacío económico.

Además, Mulino destacó que con el fin de este negocio, muchas personas que se dedicaban al tráfico de migrantes han regresado al narcotráfico.