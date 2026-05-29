Mulino anuncia una nueva sede de la Corte Suprema

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció ayer que la nueva sede de la Corte Suprema de Justicia será construida en el área donde actualmente opera el Metro de Panamá, en Curundú, como parte de un ambicioso proyecto de recuperación y transformación urbana de la capital.

De acuerdo con el mandatario, el complejo estará ubicado en un punto estratégico donde converge la Línea 1 del Metro y donde próximamente llegará la Línea 3. Además, el área se conecta con la Terminal de Albrook y el futuro acceso del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

“Esta zona, ubicada junto a la Terminal de Albrook y al futuro acceso del Cuarto Puente, cobrará una importancia fundamental para la organización de la ciudad”, afirmó Mulino durante el anuncio.

El presidente señaló que el proyecto busca revitalizar un sector que ha permanecido abandonado y desaprovechado, pese a ser un punto de confluencia de miles de panameños. “Nuestra visión es transformar ese lugar en un espacio metropolitano que integre parques, viviendas y oficinas de atención en un mismo sitio”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la nueva sede judicial contará con acceso cómodo y accesible para la ciudadanía, aprovechando la conectividad del sistema de transporte público.

Como parte del plan urbano, el gobernante también informó que solicitó al ministro José Ramón Icaza impulsar la creación de un “coworking público”, destinado a ofrecer espacios de trabajo para jóvenes emprendedores y desarrolladores de proyectos innovadores.

Por otro lado, una fuente vinculada a la Corte Suprema de Justicia indicó que aún se encuentran a la espera de estudios técnicos elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo antes de brindar mayores detalles sobre el alcance y diseño del proyecto.