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Mulino anuncia una nueva sede de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia estará ubicada en Curundú, en terrenos cercanos al Metro de Panamá, como parte de una estrategia para revitalizar esa zona de la ciudad capital

Mulino anuncia una nueva sede de la Corte Suprema
Cortesía | Edificio principal de la Corte Suprema de Justicia.
Mulino anuncia una nueva sede de la Corte Suprema
MiCultura | CSJ en 1932.
Amilkar Rodriguez
29 de mayo de 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció ayer que la nueva sede de la Corte Suprema de Justicia será construida en el área donde actualmente opera el Metro de Panamá, en Curundú, como parte de un ambicioso proyecto de recuperación y transformación urbana de la capital.

De acuerdo con el mandatario, el complejo estará ubicado en un punto estratégico donde converge la Línea 1 del Metro y donde próximamente llegará la Línea 3. Además, el área se conecta con la Terminal de Albrook y el futuro acceso del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

“Esta zona, ubicada junto a la Terminal de Albrook y al futuro acceso del Cuarto Puente, cobrará una importancia fundamental para la organización de la ciudad”, afirmó Mulino durante el anuncio.

El presidente señaló que el proyecto busca revitalizar un sector que ha permanecido abandonado y desaprovechado, pese a ser un punto de confluencia de miles de panameños. “Nuestra visión es transformar ese lugar en un espacio metropolitano que integre parques, viviendas y oficinas de atención en un mismo sitio”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la nueva sede judicial contará con acceso cómodo y accesible para la ciudadanía, aprovechando la conectividad del sistema de transporte público.

Como parte del plan urbano, el gobernante también informó que solicitó al ministro José Ramón Icaza impulsar la creación de un “coworking público”, destinado a ofrecer espacios de trabajo para jóvenes emprendedores y desarrolladores de proyectos innovadores.

Por otro lado, una fuente vinculada a la Corte Suprema de Justicia indicó que aún se encuentran a la espera de estudios técnicos elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo antes de brindar mayores detalles sobre el alcance y diseño del proyecto.

Desde 1993, la Corte Suprema de Justicia se encuentra ubicado en el Palacio Gil Ponce, en el corregimiento de Ancón.
Ubicaciones de la Corte Suprema de Justicia

ml | La sede de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha cambiado tres veces en la época republicana. Actualmente se encuentra en el Palacio de Justicia Gil Ponce, ubicado en Calle Culebra, corregimiento de Ancón (Ciudad de Panamá); sin embargo, anteriormente se ubicaba en el Casco Antiguo (1936 - 1989); de ahí fue trasladado a la Vía España (1990 - 1993).

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