Monseñor Ulloa llama a impulsar un turismo que genere oportunidades para todos

Durante la homilía dominical en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, este 28 de septiembre, Monseñor José Domingo Ulloa, recordó la Jornada Mundial del Turismo, resaltando su dimensión económica, cultural, humana y espiritual.

El obispo enfatizó que el turismo en Panamá puede ser un camino de encuentro, fraternidad y paz entre los pueblos, siempre que se promueva desde la dignidad de las personas. Destacó la importancia de valores como la hospitalidad, la justicia y el respeto al medio ambiente, evitando que la actividad se limite únicamente a un negocio.

Monseñor Ulloa hizo un llamado a fomentar un turismo humano, responsable y solidario, que genere oportunidades para todos y sirva como un signo de encuentro entre culturas y comunidades.

Asimismo, señaló que como cristianos es responsabilidad de la sociedad acompañar pastoralmente la actividad turística, garantizando que el desarrollo económico vaya de la mano con el respeto a las personas y a la casa común.