Monseñor Ulloa llama a evitar el odio y buscar el encuentro

Durante la homilía de este domingo, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado al país a “bajar el tono” y a recuperar el diálogo, especialmente ante las diferencias y conflictos que se expresan en la vida pública y las redes sociales.

Ulloa aclaró que bajar el tono no significa renunciar a las convicciones, guardar silencio ante las injusticias o dejar de exigir responsabilidades. Sin embargo, sostuvo que la verdad y la firmeza no necesitan insultos ni humillaciones.

“Podemos pensar diferente sin convertirnos en enemigos. Podemos discrepar sin despreciarnos. Podemos reclamar justicia sin alimentar el odio”, expresó durante su mensaje.

El arzobispo también pidió mayor responsabilidad en las redes sociales y llamó a verificar la información antes de compartir acusaciones, así como a evitar responder desde la rabia.

A su juicio, Panamá necesita recuperar espacios de encuentro y diálogo. En ese sentido, destacó que la reconciliación no implica ignorar la verdad ni el daño causado, sino avanzar mediante la verdad, la responsabilidad, la reparación y el encuentro.

“No podemos pedir paz en las calles si llevamos guerra en nuestras palabras”, advirtió Ulloa.