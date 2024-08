$!Mizrachi advierte a “bien cuidados”

“Las autoridades de la policía municipal en sus recorridos, encontraron a ”bien cuidados” y los condujeron como deben hacer. Gracias a este resultado, que no puede pasar desapercibido y nos provoca a seguir haciéndolo para darle mayor seguridad a la ciudadanía y también ordenar los espacios públicos son públicos. Son de todos, no solo de uno en particular, y mucho menos para privatizar de forma clandestina a punta de extorción. Esto se trata de poner la casa en orden y que la ciudad sea un lugar más amigable para todos”, indicó Mizrachi.

Mizrachi reveló que le ha pedido al director de la Policía Nacional, que lleve a cabo un operativo, los días jueves, viernes, sábado y domingo. Prefirió no especificar en dónde para no anticipar o avisar a los que ocupan los espacios públicos.

Hacen todo menos cuidar, cuidan su bolsillo, no tu carro, aseguró.