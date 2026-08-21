Misión médica israelí atiende en El Chorrillo

Como una muestra de amistad y cooperación multilateral, una delegación de especialistas de alto nivel procedente del Tel Aviv Sourasky University Medical Center (Ichilov), en Israel, concluyó este 20 de agosto una intensa jornada de atención en el Centro de Salud de El Chorrillo.

La iniciativa, coordinada entre la Embajada de Israel en Panamá, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Despacho de la Primera Dama, se desarrolló con el propósito de reforzar la atención primaria y fomentar la transferencia de conocimientos médicos.

La misión estuvo integrada por destacados profesionales de la salud, como la Dra. Ronit Almog, jefa de la misión y ginecóloga obstetra; el Dr. Ido Laskov como ginecólogo obstetra, la Dra. Dana Zvi Loberman como oftalmóloga, el Dr. Daniel Rabinovich como pediatra y Nathanel Yaakob Sillam como optómetra.

Para ampliar el impacto de la brigada, el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, integró dos unidades móviles equipadas con tecnología para realizar mamografías, audiometrías y evaluaciones optométricas, facilitando servicios preventivos esenciales para la comunidad.