Nacionales

Misión médica del Comando Sur realiza jornada histórica de cirugías de cataratas en Panamá

Misión médica del Comando Sur realiza jornada histórica de cirugías de cataratas en Panamá
ML | Durante una intervención realizada durante la jornada.
Misión médica del Comando Sur realiza jornada histórica de cirugías de cataratas en Panamá
ML | Médicos del Comando Sur.
Redacción Web
09 de marzo de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que ya está en marcha la misión de cataratas más grande en la historia del United States Southern Command (Comando Sur), como parte de un programa que brinda atención oftalmológica especializada en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte, la iniciativa contempla la atención de pacientes en las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios médicos especializados para personas que requieren cirugías de cataratas.

El programa busca beneficiar a cientos de ciudadanos mediante procedimientos que permiten recuperar la visión y mejorar su calidad de vida, a través de un esfuerzo conjunto entre especialistas y personal médico.

“Al restaurar la vista y ampliar el acceso a la salud para cientos de ciudadanos, esta misión refleja el impacto real de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Panamá”, destacó la Embajada estadounidense en redes sociales.

Tags:
Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos
|
Comando Sur
|
Embajada de Estados Unidos en Panamá
|
cirugías de cataratas
|
Misión médica
|
jornada histórica
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR