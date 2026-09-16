Minsa reporta aumento de casos del virus respiratorio sincitial

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el reforzamiento de las acciones de prevención y protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS) ante el incremento de casos y defunciones registradas en el país. Hasta la semana epidemiológica 34, se contabilizan 19 fallecimientos asociados a esta enfermedad, de los cuales 17 corresponden a menores de 5 años y dos a adultos mayores de 65 años.

De acuerdo con el informe epidemiológico, las defunciones se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con seis casos (31.6 %), Bocas del Toro con cuatro (21.1 %), Chiriquí con tres (15.8 %) y Panamá Oeste con dos (10.5 %). Por su parte, las regiones de Coclé, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito reportan un deceso cada una (5.3 %), detalla el comunicado de la institución.

Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a las mujeres gestantes con 30 a 36 semanas de embarazo para que acudan a las instalaciones de salud a recibir de manera gratuita la vacuna contra el VRS, catalogada como la principal medida para transferir anticuerpos al feto y reducir el riesgo de complicaciones en los recién nacidos.

De forma paralela, la institución informó que continúa, con la previa autorización y acompañamiento de las madres, la administración del anticuerpo monoclonal en áreas priorizadas y hospitales regionales, dirigida a recién nacidos elegibles cuyas madres no recibieron la dosis durante la gestación. Asimismo, las autoridades recuerdan la importancia de acudir de inmediato a un centro médico si el menor presenta signos de alarma como dificultad respiratoria, aleteo nasal, hundimiento de costillas (tiraje), rechazo del alimento, letargo o taquipnea.