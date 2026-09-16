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Minsa reporta aumento de casos del virus respiratorio sincitial

Minsa reporta aumento de casos del virus respiratorio sincitial
Redacción Metro Libre
16 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el reforzamiento de las acciones de prevención y protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS) ante el incremento de casos y defunciones registradas en el país. Hasta la semana epidemiológica 34, se contabilizan 19 fallecimientos asociados a esta enfermedad, de los cuales 17 corresponden a menores de 5 años y dos a adultos mayores de 65 años.

De acuerdo con el informe epidemiológico, las defunciones se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con seis casos (31.6 %), Bocas del Toro con cuatro (21.1 %), Chiriquí con tres (15.8 %) y Panamá Oeste con dos (10.5 %). Por su parte, las regiones de Coclé, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito reportan un deceso cada una (5.3 %), detalla el comunicado de la institución.

Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a las mujeres gestantes con 30 a 36 semanas de embarazo para que acudan a las instalaciones de salud a recibir de manera gratuita la vacuna contra el VRS, catalogada como la principal medida para transferir anticuerpos al feto y reducir el riesgo de complicaciones en los recién nacidos.

De forma paralela, la institución informó que continúa, con la previa autorización y acompañamiento de las madres, la administración del anticuerpo monoclonal en áreas priorizadas y hospitales regionales, dirigida a recién nacidos elegibles cuyas madres no recibieron la dosis durante la gestación. Asimismo, las autoridades recuerdan la importancia de acudir de inmediato a un centro médico si el menor presenta signos de alarma como dificultad respiratoria, aleteo nasal, hundimiento de costillas (tiraje), rechazo del alimento, letargo o taquipnea.

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